Gli rubano i fucili e neanche se ne accorge: 66enne denunciato per omessa custodia di armi

Gli rubano due fucili, tenuti nell'abitazione rurale, e viene denunciato, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per omessa custodia di armi. E' accaduto ad un grottese sessantaseienne. Un uomo che, a quanto pare, non si era neanche accorto del furto dei fucili.

Ad effettuare il controllo nella casa di campagna sono stati i carabinieri della stazione cittadina. Il sessantaseienne risultava essere intestatario delle due armi che, però, appunto, non sono state trovate. E si è dunque, suo malgrado, configurata la fattispecie di omessa custodia di armi. Inutile per il grottese cercare di spiegare e giustificare il fatto che non si era accorto della scomparsa delle armi.

I militari dell'Arma stanno adesso, e anche in maniera capillare, cercando i due fucili. Non sono escluse, anche se mancano conferme istituzionali al riguardo, che vengano effettuate delle perquisizioni mirate.