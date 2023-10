Stop alle perdite idriche: distribuzione 24 ore al giorno in alcuni comuni della provincia

Aggiudicati i lavori relativi allo studio di fattibilità tecnico-economica per "interventi strutturali per la riduzione delle perdite idriche". Nei comuni di Grotte, Porto Empedocle e Racalmuto, zone oggetto di intervento, la distribuzione idrica sarà garantita per 24 ore al giorno.

Si tratta di un appalto integrato, bandito da Aica, mediante il quale era stato messo a gara lo studio di fattibilità tecnico-economica che comprende sia la progettazione esecutiva, sia la realizzazione dei relativi interventi.

Ad aggiudicarsi la gara, le cui procedure sono state eseguite mercoledì mattina nella sede di Aica, il raggruppamento tra le società Essequattro ed Edile Vna che hanno indicato come progettista la società Omniservice Engineering srl.

Adesso, Aica consegnerà alle società aggiudicatrici dei lavori i dati del progetto Conoscenza. Il primo step prevede la redazione del progetto esecutivo a seguito del quale sarà possibile procedere con l’esecuzione dei lavori.

Al termine delle opere, dunque, nelle zone oggetto di intervento, la distribuzione idrica sarà garantita in modo continuo.