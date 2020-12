La morte di Chiarenza, l'inchiesta entra nel vivo: incarico ai consulenti del pm

Entra nel vivo l'inchiesta della Procura di Agrigento che ha disposto l'autopsia sul cadavere di Pietro Chiarenza, il 64enne di Grotte morto l'11 dicembre all'ospedale San Giovanni di Dio in seguito ad una caduta nel bagno della comunità terapeutica dove era ricoverato.

Ieri pomeriggio è stato nominato un collegio di esperti formato dal medico legale Alberto Alongi e dal professore Emiliano Maresi, anatomopatologo dell'università di Palermo. All'autopsia spetterà il compito di accertare cause e tempi precisi delle morte.

Chiarenza, la mattina dell'8 aprile, secondo quanto da lui stesso confessato, aveva ucciso a coltellate il fratello Roberto, 56 anni, inseguendolo e colpendolo più volte, dopo un tentativo di fuga e una reazione della vittima che lo aveva ferito a un occhio, nella palazzina di via Orsini, a Grotte, dove vivevano in due appartamenti separati.

All'origine della tragedia c'e' un dramma della follia, subito certificato da una perizia psichiatrica che aveva spinto il gip Francesco Provenzano a disporne il collocamento in una struttura sanitaria attrezzata per le cure. Proprio in questa struttura Pietro Chiarenza aveva avuto un brutto infortunio cadendo in bagno e riportando la frattura della mandibola e un trauma cranico. Dopo un iniziale ricovero al Barone Lombardo di Canicattì, era stato disposto il trasferimento all'ospedale di Agrigento dove è morto nei giorni successivi.

I familiari, attraverso il loro legale Loretta Severino, hanno presentato una denuncia ai carabinieri sottolineando i tanti aspetti da chiarire e le possibili responsabilità. Il pubblico ministero Cecilia Baravelli - lo stesso magistrato che ha curato il procedimento per l'omicidio del fratello - ha aperto un'inchiesta, per il momento a carico di ignoti, che ipotizza il reato di omicidio colposo.

I familiari, in questa fase, non hanno nominato dei consulenti di parte.