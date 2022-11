Va a trovare un'amica e viene colta da malore mentre sorseggiano il caffè: morta insegnante in pensione

Va a trovare come d'abitudine un'amica, una ex collega insegnante, e, mentre stavano sorseggiando il caffè, viene colta da un improvviso malore. Aveva 80 anni la pensionata, ex maestra di scuola elementare, G. S. P., molto conosciuta e stimata in tutta Grotte, che ha perso la vita a causa di un arresto cardio-circolatorio.

A Grotte, da ore ed ore, non si parla altro che di un decesso avvenuto a causa di un incidente stradale. In realtà, però, non c'è stato alcun incidente stradale. La disgrazia si è verificata nella zona Ecce Homo di Grotte dove si è subito precipitata un'autoambulanza del 118 e una pattuglia dei carabinieri.

Per la donna, voluta bene da tanti grottesi - anche per via dell'attività di insegnante che aveva svolto - non c'è stato nulla da fare. E i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dovuto, appunto, ad un arresto cardio-circolatorio. Sotto choc l'intera, piccola, comunità di Grotte dove tutti si conoscono.