"Maltrattò per mesi l'anziana madre", condannato e arrestato

Dal settembre del 2016 al luglio dell’anno seguente, ha maltrattato – e anche pesantemente – l’anziana madre. E’ stato condannato alla pena di due anni e mezzo e i carabinieri di Grotte, negli scorsi giorni, lo hanno arrestato in esecuzione di un provvedimento di revoca del decreto di sospensione della carcerazione. Ha cinquantasei anni il grottese che è stato accompagnato alla casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”. A disporlo è stato l’ufficio Esecuzione penali della Procura della Repubblica di Agrigento.

Il disoccupato negli anni passati si è reso – stando all’accusa, poi passata in giudicato, - responsabile di maltrattamenti in famiglia. Maltrattamenti in danno dell’anziana mamma. I carabinieri, sul conto dell’uomo, effettuarono indagini e accertamenti e il disoccupato grottese finì a processo. Arrivata la sentenza di condanna è stato disposta la revoca della sospensione dell’ordine di carcerazione ed ecco, dunque, che il grottese è stato portato al carcere di contrada Petrusa, ad Agrigento, dagli stessi militari dell’Arma che hanno dato esecuzione al provvedimento.