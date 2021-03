Al via i lavori all'ex plesso Sciascia, ospiterà il museo Renzo Collura

Sono iniziati i lavori di riqualificazione dell'ex plesso Sciascia di Grotte che ospiterà, tra l'altro, il museo Renzo Collura. Museo che accoglierà diverse opere del maestro, grazie alla collaborazione con il figlio Athos Collura, pittore e scenografo, la cui vita artistica si svolge a Milano ormai da tanti anni.

"Si tratta di un momento importante per la nostra cultura e la nostra tradizione, fin dal primo giorno di sindacatura, abbiamo creduto nel progetto del museo Renzo Collura. Lo abbiamo fortemente voluto e oggi raccogliamo il primo frutto" - ha dichiarato il sindaco Alfonso Provvidenza - . Grande soddisfazione è stata espressa anche dal presidente del consiglio comunale Aristotele Cuffaro che ha evidenziato l'importanza turististico culturale che il museo attiverà a Grotte. Nel corso della cerimonia, Assunta Agnello (parente del pittore) ha letto un pensiero di Athos Collura che ha espresso il proprio commosso compiacimento per i lavori dell'amministrazione comunale volti alla realizzazione del museo dedicato al padre Renzo Collura, venendosi finalmente a colmare una lacuna protrattasi per troppo tempo nella sua terra natale.