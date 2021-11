Al volante dell'auto nonostante la patente revocata: 34enne ferito in un incidente e denunciato

Guidava senza patente – poiché sospesa, a tempo indeterminato, dalla Prefettura – ed è risultato essere destinatario della misura di prevenzione dell'avviso orale da parte del questore. Un trentaquattrenne di Racalmuto, martedì, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento dopo una serie di accertamenti effettuati dai carabinieri in seguito ad un incidente stradale. Il racalmutese, alla guida di un’autovettura: una Fiat Punto, è stato protagonista di un sinistro stradale che non ha coinvolto, per fortuna, nessun altro mezzo di passaggio.

Scattato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Grotte che lo hanno subito identificato e, in primissima battuta, è stato accertato che il trentaquattrenne si era messo al volante nonostante la patente gli era stata sospesa, e a tempo indeterminato, dalla Prefettura. Gli accertamenti successivi dei militari dell’Arma hanno permesso d’appurare che l’uomo era anche destinatario della misura di prevenzione dell'avviso orale da parte del questore. A verifiche concluse, a carico del racalmutese è scattata una denuncia.