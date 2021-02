Bruciano due auto nel giro di poche ore, pensionato riesce a mettersi in salvo

Una è andata a fuoco per cause accidentali e il pensionato che la stava guidando, un settantaquattrenne, è riuscito a mettersi in salvo appena in tempo. Per l’altra, invece, le cause della scintilla iniziale non sono affatto chiare. Ieri mattina, non veniva però escluso – visto che la macchina non risultava essere nuova e aveva tanti chilometri sulle “spalle” – un rogo dovuto, forse, ad un corto circuito.

Durante la notte, a bruciare è stata la Bmw serie 1 di proprietà di un impiegato. La macchina era posteggiata in piazza Fratelli Bandiera, nei pressi della chiesa di San Rocco. A precipitarsi sul posto sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì e i carabinieri. I primi, idranti alla mano, hanno domato le fiamme. I militari dell’Arma si stanno appunto occupando delle indagini visto che la matrice non è risultata essere chiara. Alle 7,30 circa di ieri, poi, sempre da Grotte, è arrivato un nuovo allarme alla sala operativa del comando provinciale dei pompieri. Questa volta era andata a fuoco, ma mentre era in marcia, la Fiat Stilo di proprietà del pensionato. L’anziano è riuscito ad uscire in tempo dall’abitacolo, nessun dubbio sul cortocircuito in questo caso.