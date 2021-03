Dipendenti comunali positivi al Covid-19, uffici chiusi a Grotte e a Canicattì

In entrambi i casi, i sindaci hanno disposto - come da protocollo - la sanificazione di tutti i locali

Un dipendente comunale di Grotte è risultato positivo al Covid-19. In via precauzionale, il sindaco Alfonso Provvidenza ha disposto la chiusura degli uffici di piazza Umberto. "Oggi stesso si provvederà alla sanificazione dei locali" - ha spiegato il primo cittadino - .

Appena ieri, una scelta analoga era stata fatta - e in questo caso non è stata la prima volta - dal sindaco della vicina Canicattì, Ettore Di Ventura. A Canicattì resteranno chiusi fino al 26 marzo gli uffici Servizi sociali di palazzo Stella, in via Cavallotti.