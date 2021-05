"Rubarono nella casa di un'anziana", condannati a due anni di reclusione

Il giudice monocratico Giuseppa Zampino, del tribunale di Agrigento, ha condannato a due anni di reclusione gli imputati Andrea Stagno, 31 anni, residente a Grotte e Dumitru Gherghisan, romeno 37enne residente da tempo a Grotte. I due erano stati accusati, in concorso con una terza persona rimasta ignota, d'aver messo a segno - era il 7 settembre del 2014 - un furto nell'abitazione di una settantenne, in via San Nicola a Grotte. Dopo aver rotto il vetro della finestra della cucina, si sono - stando all'accusa - intrufolati e si sono impossessati di diversi oggetti: un servizio da liquore in cristallo, un servizio da caffè, un servizio di piatti in porcellana, una stufa elettrica e un copriletto. Il tutto per un valore di circa 300 euro.

Ad entrambi - che sono stati difesi dagli avvocati Daniele Re, Zucchetto e Neculai - sono state concesse le attenuanti generiche. Il pm aveva chiesto la condanna a 3 anni di reclusione.