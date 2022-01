Lascia l'auto vicino casa e dopo qualche giorno non la ritrova più: 65enne vittima di un nuovo furto

Lascia l'auto, una Fiat Panda, posteggiata lungo via Turati, a Grotte, e dopo 3 giorni, al momento di riprenderla, l'utilitaria è scomparsa. Vittima del furto, e non è il primo che si registra nella piccola realtà di Grotte, è stata una donna di 65 anni.

A presentarsi alla caserma dei carabinieri di Grotte, per formalizzare la denuncia di furto a carico di ignoti, è stato il marito. I militari dell'Arma, coordinati dal comando compagnia di Canicattì, hanno subito avviato le indagini per provare ad identificare chi ha portato via la vettura.

Quale primo passaggio investigativo, appare scontato, che sono state già visionate le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Grotte è del resto ben "coperta" da telecamere pubbliche.

I furti di autovetture, Fiat Punto per la maggior parte, si sono registrati, con cadenza sistematica, nella vicina Canicattì. Ma, anche nei passati mesi, si sono già "allargati" ai paesi del circondario.