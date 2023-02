Grotte è pronta a dire addio a Paolo Dj, il sindaco: "Sgomenti e increduli, era un ragazzo pieno di vita"

Verranno celebrati questo pomeriggio, alla chiesa Madre di Grotte, i funerali di Paolo Carraggi, 38 anni, sposato, padre di due figli piccoli, che è stato stroncato giovedì scorso da un improvviso malore. Il grottese era noto al "popolo della notte" come Paolo Dj, il suo nome da disk jokey. Molto conosciuto e apprezzato nell'ambiente, era mosso da un'enorme passione verso la musica. Di giorno lavorava in un'azienda che produce arredi per la casa, la sera e la notte era un apprezzato dj.

Grotte era e rimane sconvolta. Il sindaco, Alfonso Provvidenza, ha dichiarato: "Ancora un lutto sconvolge la nostra cittadina. La morte di Paolo ci lascia sgomenti e increduli. Un ragazzo meraviglioso e pieno di vita. Un caro amico. Un sorriso così pieno di vitalità. Ci stringiamo attorno a tutta la sua famiglia, alla moglie Federica, ai suoi bambini, ai suoi splendidi genitori, a Loredana e Angelo".