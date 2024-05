Fucile calibro 12 e bossolo esploso davanti casa di un imprenditore: è mistero

Ha trovato davanti casa un fucile semiautomatico calibro 12, con accanto un bossolo esploso. È mistero a Grotte dove un imprenditore, che si occupa di movimento terra, fra incredulità e preoccupazione, non ha potuto far altro che chiamare i carabinieri. L'arma, che è risultata essere carica, e il bossolo esploso sono stati sequestrati e, come da procedura, è stato sentito il sessantacinquenne grottese, il titolare dell'azienda di movimento terra appunto, che ha trovato quello che è, di fatto, un inquietante messaggio.

È stato, naturalmente aperto, un fascicolo d'inchiesta che è coordinato dalla procura della Repubblica di Agrigento. Non filtrano indiscrezioni, ma quanto accaduto sembra avere le caratteristiche dell'intimidazione.

Spetterà all'attività investigativa dei militari dell'Arma mettere dei punti fermi e cercare di capire chi e perché possa aver lasciato quel fucile e quel bossolo esploso, dello stesso carico, a pochi passi dall'abitazione dell'imprenditore. L'arma verrà sottoposta a tutti gli accertamenti necessari per tracciarne, laddove possibile, la provenienza.

Se di intimidazione si tratta, è - per l'Agrigentino - veramente sui generis perché non è mai successo, negli ultimi anni, che vengano lasciate armi (proiettili sì, ma non fucili o pistole) davanti le abitazioni delle persone prese di mira.

