Egiziani minorenni si allontanano dalla comunità alloggio: avviate le ricerche in tutta la provincia

Due migranti di 15 e 16 anni - entrambi egiziani - sono riusciti ad allontanarsi dalla comunità alloggio per minori di Grotte dove erano stati assegnati dalla Questura di Agrigento. A presentarsi alla stazione dei carabinieri del paese, per segnalare l'allontanamento volontario dei due egiziani, è stato un collaboratore della comunità. L'uomo ha fornito le generalità dei due giovanissimi che, senza essere visti, sono riusciti ad allontanarsi.

I carabinieri di Grotte hanno avviato le ricerche in tutto il paese. Ricerche che sono state, qualche ora dopo, allargate anche al resto della provincia. Non sarà facile, questo appare scontato, riuscire a rintracciare i due che potenzialmente potrebbero anche già aver abbandonato il territorio provinciale, magari alla volta di realtà che gli consentano di arrivare in altri punti della nazione o d'Europa.