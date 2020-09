Il virus continua a circolare: altri due casi in provincia: al lavoro per lo screening dei contatti

Un nuovo caso di positività al cororonavirus a Grotte. A darne notizia è il sindaco Alfonso Provvidenza. "Purtroppo l'Asp di Agrigento - comunica su facebook - mi ha comunicato un altro caso di covid-19. Si tratta del secondo caso a Grotte. In questo momento stiamo procedendo alla mappatura dei contatti stretti della persona contagiata per la conseguente quarantena".

Il sindaco precisa: "E' importante precisare che il secondo contagio non è collegato al primo. Torno a raccomandare uso delle mascherine, distanziamento e igiene delle mani. Con rispetto delle norme e molto buon senso risolveremo tutto". Secondo quanto si apprende si tratta di un'anziana asintomatica, ricoverata per altro.

Nuovo caso anche a Licata dove un uomo è andato in ospedale con la febbre a 38 e altri sintomi: il tampone ha confermato la positività al Covid19. L'uomo è stato dimesso ed è in isolamento nella sua abitazione. L'Asp e il Comune hanno avviato lo screening dei contatti che, sottolineano fonti sanitarie, sarebbero tanti in ragione della sua attività.