Lei denuncia il compagno per maltrattamenti e un'ora dopo anche l'uomo presenta querela per l'aggressione subita da madre e figlia

Lei, una disoccupata di 42 anni, denuncia il compagno per “maltrattamenti in famiglia” e “lesioni personali”. Secondo quanto raccontato dalla donna, ai carabinieri, l’operaio oltre ad averla reiteratamente minacciata e maltrattata, durante una lite, ha schiaffeggiato la figlia della donna: una diciannovenne. Un’ora dopo, nella stessa caserma dei militari dell’Arma di Grotte s’è presentato l’operaio: un trentasettenne che ha deferito, per “lesioni personali” e “minacce”, la sua convivente e la figlia. I carabinieri, coordinati dal comando compagnia di Canicattì, hanno, naturalmente, raccolto entrambe le denunce e, adesso, sono impegnati nel cercare di capire cosa sia effettivamente accaduto fra i due conviventi e la figlia della quarantaduenne. Per la donna, e la figlia, è stata comunque attivata la procedura del “codice rosso”che è volta a garantire l’incolumità e la sicurezza delle due donne.

Stando a quanto denunciato dalla disoccupata quarantaduenne, il suo compagno – dallo scorso febbraio – l’avrebbe reiteratamente minacciata e maltrattata. Poi, stando sempre all’accusa, al culmine di una lite, avrebbe schiaffeggiato la figlia provocandole, secondo quanto refertato dalla Guardia medica del paese, un “trauma elilato sinistro al volto”. L’uomo, nel denunciare madre e figlia, ha riferito d’essere stato, mentre si trovavano in casa, al culmine di un litigio, aggredito dalle due donne che gli si sono scagliate contro con calci e pugni, provocandogli un “trauma emilato destro al volto ed escoriazioni dovute a graffi”. Che la relazione fra la disoccupata e l’operaio sia verosimilmente ormai naufragata appare chiaro, ma i carabinieri stanno naturalmente cercando di capire cosa sia accaduto in quella casa. In via precauzionale, naturalmente, è stato attivato l’iter del “codice rosso” per le due donne.