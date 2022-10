Ricostruita la dinamica dell'incidente: il 44enne è caduto dal balcone mentre ripuliva l'edera

Non è in pericolo di vita il quarantaquattrenne di Grotte che stamani è stato trasferito d'urgenza, con elisoccorso del 118, all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta. L'uomo è ancora nella struttura sanitaria, ma i medici hanno già escluso un quadro sanitario che possa mettere a repentaglio la sua vita.

I carabinieri della stazione di Grotte, coordinati al comando compagnia di Canicattì, hanno, intanto, ricostruito, e con certezza, quanto è accaduto in via Matteotti. Il quarantaquattrenne non stava raccogliendo olive su una scala. Ma è scivolato dal balcone di casa, al primo piano, mentre ripuliva l'edera rampicante. Una caduta violentissima che ha fatto temere il peggio e che, di fatto, ha allarmato l'intera comunità della piccola Grotte. Dopo l'intervento dell'ambulanza del 118, da Caltanissetta è giunto anche l'elisoccorso che ha trasferito il ferito all'ospedale "Sant'Elia".