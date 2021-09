Rigata la carrozzeria dell'auto di un uomo delle forze dell'ordine, è un avvertimento?

Con un oggetto appuntito, forse un chiodo o una chiave, è stata rigata tutta la carrozzeria dell'auto, una Mercedes Gla, di proprietà di un appartenente alle forze dell'ordine che effettua servizio fuori dall'isola. E’ accaduto tutto, nei giorni scorsi, in una strada del centro storico di Grotte dove l’autovettura del venticinquenne era stata lasciata parcheggiata. Ed è accaduto fra l’1,30 e le 11 di martedì.

La scoperta è stata fatta dallo stesso proprietario, nel momento in cui si accingeva a riprendere la macchina. Fra stupore e rabbia, il giovane, appartenente alle forze dell’ordine, si è presentato alla caserma dei carabinieri di Grotte ed ha formalizzato denuncia a carico di ignoti. Il danno non è stato ancora quantificato nell’esatto ammontare, ma è coperto da polizza assicurativa. I carabinieri della stazione di Grotte, coordinati dal comando compagnia di Canicattì, hanno subito informato la Procura della Repubblica ed hanno avviato le indagini per cercare di dare un nome e cognome all’autore del “pesante” danneggiamento. Non è escluso, ma non ci sono conferme, che sia stata verificata la presenza o meno, in zona, di eventuali telecamere di videosorveglianza.