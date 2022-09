Migranti minorenni si allontanano dalle comunità d'accoglienza e fanno perdere le loro tracce

Sette migranti minorenni - ospiti delle strutture d'accoglienza di Grotte ed Aragona - si sono allontanati, in diversi momenti degli ultimi giorni, e hanno fatto perdere le loro tracce. A denunciare gli allontanamenti, che al momento si traducono in scomparsa, sono stati i responsabili delle comunità d'accoglienza che si sono, appunto, rivolti ai carabinieri delle rispettive stazioni. I militari dell'Arma hanno, naturalmente, subito avviato le ricerche prima nei Comuni dove sorgono le comunità d'accoglienza e dove appunto i migranti minorenni, non accompagnati, erano stati affidati e adesso, a macchia d'olio, le ricerche si vanno sempre più allargando ai paesi circostanti.

Appare scontato che, tanto i cinque migranti che erano stati alloggiati a Grotte, quanto i due di Aragona, abbiano già raggiunto i grossi centri di Agrigento o Canicattì da dove, poi, di norma, provano a prendere autobus o treni verso il capoluogo regionale o il Nord Italia.