Si accascia sul trattore e muore: tragedia nelle campagne di Grotte

Un pensionato di 81 anni, C. C., ha perso la vita - in contrada Sinatra a Grotte - verosimilmente per un improvviso malore. L'anziano è stato ritrovato accasciato sul suo trattore. E' scattato l'allarme e sul posto, nelle campagne di Grotte, sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, il 118 e i carabinieri.

I pompieri sono stati chiamati perché inizialmente la segnalazione parlava di un anziano "sotto il trattore". In realtà, l'ottantunenne era in sella al mezzo agricolo che pare dovesse utilizzare. Non è escluso che il grottese possa essersi sentito male a causa delle altissime temperature.

Nonostante i soccorsi, per l'ottantunenne non c'è stato nulla da fare. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che accertare il decesso.