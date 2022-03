Grosso buco sulla vetrata di un negozio, è stato un tentato furto o un avvertimento?

Apre il magazzino del suo negozio di arredamento per esercizi commerciali e si allontana. Due ore dopo, quando torna al locale, trova la vetrata con un buco dal diametro di circa 30 o 40 centimetri. E’ accaduto a Canicattì, in centro. La porta di ingresso del magazzino è rimasta, per fortuna, regolarmente chiusa e nessuno è entrato all’interno. A presentarsi in commissariato, per raccontare quanto gli era capitato, è stato il commerciante canicattinese trentasettenne.

Nessuna telecamera è presente nella zona e dunque non potranno arrivare “aiuti” agli agenti di polizia che hanno avviato subito le indagini. L’esercente non è assicurato per questo tipo di danneggiamenti ed è la prima volta che gli capita una cosa del genere. Inevitabili per i poliziotti le domande: è stato un tentativo di furto? E magari i malviventi sono stati messi in fuga da qualcosa o qualcuno. Oppure quel danneggiamento ha un altro significato? Potrebbe essere un avvertimento? Gli investigatori mantengono le bocche rigorosamente cucite. Nessuna indiscrezione trapela. Servirà del tempo, e che le indagini progrediscano, per fare chiarezza.