Gregge di pecore pascola in via Imera, il video diventa virale sui social: ecco le immagini

Un gregge di pecore in mezzo al traffico veicolare della centrale via Imera, la transumanza degli ovini è stata immortalata con uno smartphone e il video, pubblicato sui social network, sta suscitando l'ironia di molti. Nel breve filmato, si vede anche un gruppo di pecore fermarsi per brucare l'erba da una delle isole spartitraffico, la scena di alimentazione degli ovini sui social network è stata accolta con ironia a causa della mancata manutenzione in zona del verde pubblico. “In assenza di interventi del Comune – è stato il commento più ricorrente - ci pensano le pecore a rendere più dignitosa la città designata ad essere capitale della Cultura”. La presenza di greggi sulle arterie urbane di Agrigento non è una novità, già in passato si erano verificati episodi simili, quello che, in questo caso, ha colpito l'opinione pubblica è stata l'opera involontaria di giardinaggio che è stata comunque gradita dagli agrigentini.

