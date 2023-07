Tutto pronto per il "Green Valley pop fest": ecco tutte le indicazioni per accedere all'area del festival

Saranno due giorni di grande musica, in piazza Scandaliato a Sciacca. Da stasera prende il via il "Green Valley Pop Fest": la kermesse che porterà sul palco alcuni tra i più amati artisti italiani del momento.

Gli organizzatori di Green Valley Pop Fest hanno reso noto come, quando e da dove accedere all'area dove si terrà il festival. Ecco tutte le indispensabili indicazioni:

- sarà possibile accedere al festival a partire dalle 15.30 con n. 2 varchi di accesso in Corso Vittorio Emanuele. Uno all’altezza del civico 66 (in prossimità del Bar Santangelo) e l’altro all’altezza del civico 120 (in prossimità del negozio Original Marines) --- all’ingresso sarà consegnato un braccialetto per ogni spettatore.

- Dalle 15.30 alle 21.00, a causa delle temperature elevate previste, sarà possibile entrare e uscire dall’area muniti di braccialetto. Mentre, a partire dalle 21.00, non sarà più possibile riaccedere nell’area dell’evento una volta usciti.

- Sarà possibile accedere al festival in qualsiasi momento dalle 15.30 fino a fine evento muniti di titolo di accesso valido.

- Chi non fosse in possesso del titolo di ingresso potrà acquistarlo in corrispondenza dei varchi di ingresso.

Regolamento:

1. L'ingresso al festival è aperto a tutti; per i minori di 14 anni è richiesta la presenza di un adulto accompagnatore.

2. Ogni partecipante, per accedere all'area dell'evento, deve indossare il braccialetto fornito dall'organizzazione al momento del check-in.

3. Salvo il caso del ticket in abbonamento per le due serate, il biglietto d'ingresso è valido per un solo accesso giornaliero. Una volta usciti dall'area del festival, non sarà possibile rientrare (tranne nella fascia oraria 15.30/21.00).

4. Non è consentito lanciare/passare oggetti di qualsiasi tipo al di fuori delle recinzioni del festival.

5. Il consumo di alcolici (sotto il 5%) è limitato ai maggiori di 18 anni. È vietato portare all'interno del perimetro del Festival: cibi e bevande provenienti dall'esterno, bottiglie in plastica o vetro, lattine, bottiglie termiche, armi, sostanze infiammabili e/o esplosive di qualsiasi tipo e altri oggetti contundenti per garantire la sicurezza di ognuno. È inoltre vietato introdurre veicoli a motore di ogni tipo, torce elettriche, droni, penne laser, ombrelli/astine e bastoni da ripresa, macchine fotografiche e videocamere professionali e semi-professionali.

6. All'interno del festival è richiesto un comportamento appropriato nei confronti delle persone e delle proprietà.

7. La direzione si riserva il diritto di verificare l'idoneità di ogni partecipante all'ingresso del festival.

8. In tutti i casi sopra citati, ogni comportamento inappropriato e non consono, comporterà l'allontanamento immediato dal festival e l'esclusione dell'evento con annullamento del biglietto.

9. La direzione si riserva il diritto di non convalidare l'ingresso al festival in caso di mancato rispetto delle regole.

Info e biglietti disponibili su:

https://www.ticketsms.it/it/event/Abbonamenti-Green-Valley-Pop-Fest