Green pass obbligatorio da oggi per i collegamenti interregionali: ecco le immagini

In assenza di treni diretti oltre lo Stretto, nella città di Agrigento, gli unici mezzi di trasporto a lunga percorrenza rimasti sono i pullman

Da oggi, mercoledì primo settembre, è scattato l'obbligo del green pass per usufruire dei mezzi di trasporto a lunga percorrenza. La certificazione di vaccinazione, secondo quanto previsto dalla normativa non è necessaria per gli spostamenti interni al territorio regionale. Nella città di Agrigento, gli unici mezzi di trasporto a lunga percorrenza rimasti sono i pullman, essendo stati, ormai da diversi anni, tagliate tutte le tratte ferroviarie interregionali. I viaggiatori diretti oltre allo Stretto, hanno dunque dovuto esibire il green pass agli autisti, che tramite una specifica applicazione del cellulare, verificano l'autenticità del certificato.