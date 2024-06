Al giardino della Kolymbethra si raccoglie la "Chiattulidda": si lavora per salvare un grano antico

Speciale raccolta del grano all'interno del giardino della Kolymbetha. Ieri, infatti, è stata effettuata la mietitura del piccolo campo di grano antico "chiattulidda" che era stato seminato a marzo ai piedi di uno dei grandi ulivi secolari del giardino.

Un progetto di salvaguardia della biodiversità realizzato in collaborazione con la stazione consorziale sperimentale di granicoltura per la Sicilia che aveva l'obiettivo di tramandare un tipo di grano antico originario del licatese di cui si sta cercando di preservare l'eredità per le sue innumerevoli proprietà nutrizionali e organolettiche. A curare il progetto oltre Giuseppe Lo Pilato, responsabile della gestione agronomico-paesaggistica del giardino, anche Tony Rocchetta, agricoltore "custode" della "Chiattulidda".

Il grano è stato raccolto con strumenti tradizionali, con un'operazione di conservazione della memoria storica del lavoro contadino.

"Abbiamo fatto un lavoro utile per valorizzare la nostra storia e per mantenere ricca, e viva, la biodiversità della nostra amata Terra di Sicilia. Ed è una cosa che trovo bellissima e di cui sono particolarmente fiero - dice Lo Pilato - . Grazie tantissimo per l'impegno a Tony Rocchetta, che ci ha onorati della sua opera".