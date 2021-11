Grandine come se fosse neve a Ribera, ecco perché succede

Che qualcosa, a livello condizionato, sia cambiano è chiaro a tutti. La furia della natura fa sì che, anche nell'Agrigentino, continuino a registrarsi nubifragi, arrivino cicloni, ma anche grandinate con chicchi grandi quanto le olive. Stanotte, Ribera è stata "teatro" di una violenta grandinata e, all'alba di stamani, strade e marciapiedi erano ricoperti quasi come se avesse nevicato.

Ma da cosa dipendono queste grandinate?

Pierluigi Randi, tecnico meteorologo e vicepresidente dell'associazione meteo professionisti Ampro, ha risposto ad alcune domande di RavennaToday.

Come si formano i chicchi di grandine?

Il processo che porta alla formazione dei chicchi di grandine in seno ad una nube temporalesca è tanto rapido quanto complesso. Un violento temporale può produrre una grandinata anche in meno di 30 minuti. Occorre una breve premessa: le nubi temporalesche presentano un forte sviluppo verticale, da qualche paio di metri dal suolo fino a circa 12 chilometri (in estate) ea volte anche oltre. Pertanto la nube occupa una porzione di troposfera di enorme spessore, entro la quale si hanno temperature molto diverse: si va da valori abbondantemente sopra lo zero alla base, fino a valori di -50/-60°C alla sommità, e questo è un fattore molto importante. Infatti, avremo la presenza di acqua alla base fino a che la temperatura non scende sotto lo zero, e la presenza di solo ghiaccio (sotto svariate forme) a temperature inferiori a -40°C. Nello spessore della nube compreso tra le temperature di 0 e -40°C avremo acqua in forma liquida pur con temperature negative (si tratta di un limite teorico, in realtà già una temperatura di -20°C la presenza di ghiaccio è evidente). L'acqua a temperature negative si chiama acqua sopraffusa, ed è fondamentale nella formazione della grandine.

L'acqua pura e in stato di quiete riesce a mantenersi nella forma liquida (pensiamo alla nebbia quando la temperatura è sotto lo zero), anche a basse temperature, ma basta una minima sollecitazione, un piccolo urto o un brusco movimento, che essa solidifica (ghiaccia) istantaneamente. Nella parte più fredda della nube si formano piccole palline di ghiaccio (graupel) o gocce congelate, le quali cominciano a scendere dentro la nube. Quando planusa nella zona ricca di acqua sopraff, gli embrioni di ghiaccio urtano e catturano Quando le correnti ascensionali non sono più in grado di sostenere i chicchi così formati, si ha la loro caduta verso il suolo. Il primo stadio (formazione dell'embrione nella parte alta e più fredda della nube) è più lento; il secondo è molto veloce. Gli embrioni, molto piccoli e numerosi, possono rimanere sospesi a lungo nella nube, o passare da una nube all'altra (se sono vicine). Quasi tutti i temporali ottenuti grandine, fortunatamente il più delle volte i chicchi sono piccoli e riescono a fondere prima di raggiungere il suolo.

Perché si formano chicchi di grandine così grandi?

Ci sono, a volte, condizioni che favoriscono il formarsi di grossi chicchi; serve molto vapore acqueo nei bassi strati, molta acqua sopraffusa in contemporanea presenza di ghiaccio nella nube, forti moti ascendenti, ma non perfettamente verticali bensì di tipo inclinato (quindi vento che rinforza sensibilmente salendo di quota) in modo che, separando la corrente da quella discendente, non si disturbano, mantenendo molto attivo il temporale. Ciò accade di frequente quando l'atmosfera è molto instabile, quando giunge un fronte (perturbazione), o se è presente aria fredda in quota e molto calda e al suolo. Se la corrente ascendente è molto intensa e disturbata, il processo prima non può continuare a lungo formando grossi chicchi in presenza di molta acqua sopraffusa;