Paura a Lampedusa, bomba d'acqua sull'isola: pompieri in azione

Bomba d’acqua e paura a Lampedusa. Sull’isola più grande delle Pelagie una pioggia improvvisa ha sorpreso tutti. Strade allagate, stabili pericolanti e vigili del fuoco in azione.

A Lampedusa anche un’improvvisa grandinata ha "imbiancato" diverse zone per un sabato pomeriggio da ricordare. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco ed hanno messo in sicurezza alcuni stabili della via principale. La situazione con il passare delle ore sta tornando alla normalità.

Gallery