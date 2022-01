Grande squalo spiaggiato nella secca "San Giorgio": salvato dalla Capitaneria di porto

Un grande squalo verdesca è stato tratto in salvo nel pomeriggio di ieri grazie all'intervento della Guardia costiera di Sciacca. L'intervento è stato sollecitato da alcuni privati cittadini che hanno visto il pesce bloccato sulla sabbia.

Gli uomini del Circomare, con la collaborazione dei medici veterinari del distretto di Sciacca e di un imbarcazione messa a disposizione dalla Lega navale di Sciacca, sono riusciti a riportare a largo l'animale, una femmina lunga circa 2 metri, che aveva da poco dato alla luce alcuni avannotti.

Si ricorda che ogni cittadino ha la possibilità, mediante la nuova funzione “avvistamenti" dell'App “#PlasticFreeGC”, di segnalare in diretta, attraverso il proprio smarthphone, la presenza in mare di particolari specie marine. Le informazioni così ricevute confluiscono presso la Centrale Operativa del Comando Generale della Guardia Costiera a Roma per essere sottoposte alla successiva verifica scientifica da parte dell’Istituto Tethys Onlus.