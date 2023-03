Scintille al Grande Fratello vip, Antonella a Micol: “Edoardo ha chiuso i ponti con gli Incorvaia”

E’ bastato un collegamento a distanza per riportare a galla vecchie ruggini e tensioni solo apparentemente sopite. Protagoniste della vicenda Micol Incorvaia - finalista del Grande Fratello Vip - e Antonella Fiordelisi, ultima eliminata del game in onda su Canale 5. Facendo un passo indietro, in settimana, Nikita - fedele amica della Fiordelisi - ha avuto una discussione con l’empedoclina, Micol.

Nel cortiletto, nella casa di Cinecittà, le due concorrenti hanno discusso sulla natura dell’astio che ha diviso Micol da Antonella. Secondo Nikita, l’empedoclina, avrebbe subito l’aspetto fisico della “rivale” Antonella. Questo ha mandato in escandescenza Micol. L’influencer ha negato tutto mostrando, però, non poco nervosismo. “Se così non fosse - ha detto Nikita in un confessionale - perché si innervosisce così tanto?”.

Micol, in puntata, è stata punzecchiata anche dalla “nemica” Micol. “Vuoi un consiglio - ha detto la Fiordelisi - vivi serenamente e prova a piacerti di più. Non ti alterare, non occorre”. La replica della Incorvaia non si è fatta attendere: “Ti sei ringalluzzita? Mi sento in imbarazzo per te”. Il dai e vai si è concluso con un saluto ironico di Micol alla “rivale” Fiordelisi. La serata dell’empedoclina, però, si è conclusa nel migliore dei modi. Il televoto ha regalato il pass della finale al suo Edoardo. Gli “Incorvassi”, dunque, sono salvi.

Nel secondo blocco della puntata, Micol ha avuto - per lei - un’amara sorpresa. Si, perché ad attenderla fuori dalla porta rossa, vi era Antonella Fiordelisi. Un faccia a faccia acceso, come il pubblico si aspettava. “Edoardo - ha detto Antonella - ha tolto il follow sia a te che a tua sorella”. L’ex concorrente fa riferimento al suo fidanzato, Edoardo Donnamaria, che a dire della Fiordelisi avrebbe chiuso tutti i rapporti con la famiglia Incorvaia. “Ma che discorsi fai - chiosa Micol - spero che Edoardo capisca e spero davvero che non l’abbia fatto”. Tra le due donne, una cosa è certa, al di fuori di quella casa non ci sarà mai nessun tipo di rapporto.