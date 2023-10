Non solo auto nel mirino, ma anche ciclomotori: devastato scooter di una 22enne

E' stato un danneggiamento mirato. Non ci sono dubbi su quanto è accaduto lungo il viale Delle Dune a San Leone dove, senza essere visto, né sentito, qualcuno ha preso di mira uno Scarabeo Aprilia di una ventitreenne.

Il ciclomotore era stato lasciato parcheggiato sul ciglio della strada e la giovanissima era andata, assieme ad un paio di amiche, negli scorsi giorni, per locali. Al momento di riprendere il mezzo a due ruote, l'amara scoperta: tutta la carrozzeria è stata graffiata, le frecce sono state sfondate forse a pedate e la targa è stata staccata e appoggiata sul sedile.

La studentessa non ha potuto far altro che chiedere "aiuto" al papà e quest'ultimo ha composto il numero unico d'emergenza, il 112. Padre e figlia hanno poi formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, per danneggiamento. I danni non sono stati quantificati, ma è certo che non siano stati di poco conto.

Stando al modus operandi, il raid sembrerebbe essere stato mirato: chi ha agito sapeva benissimo di chi era lo scooter.