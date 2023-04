Lascia l'auto nello slargo condominiale e ritrova la carrozzeria devastata: impiegato nel mirino?

E' stato un danneggiamento mirato? O uno dei tanti che vengono, ciclicamente, messi a segno sul territorio comunale? Se lo stanno chiedendo anche i poliziotti che stanno indagando su quanto è avvenuto, all'interno di uno spazio condominiale, al Quadrivio Spinasanta. Qualcuno, senza essere visto, né tanto meno sentito, ha graffiato quasi per intero la carrozzeria di una Peugeot 208 di proprietà di un impiegato sessantaduenne.

A fare la scoperta, al momento di riprendere la vettura, è stato lo stesso agrigentino sessantaduenne che, naturalmente, non riusciva a credere ai propri occhi. L'uomo non ha potuto far altro che rivolgersi alle forze dell'ordine, alla polizia in particolar modo. E gli agenti hanno subito avviato le indagini per cercare di fare chiarezza su quanto è avvenuto all'interno dello spazio condominiale del Quadrivio Spinasanta e provare, laddove possibile, ad identificare l'autore o gli autori del raid.