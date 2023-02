Governo, Birritteri a capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

Nuovo prestigioso incarico per il giudice agrigentino Luigi Birritteri: il ministro della Giustizia Carlo Nordio lo ha infatti nominato a capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, con il Csm che, dando il via libera al collocamento fuori ruolo ha di fatto consentito allo stesso Birritteri di ricoprire la carica.

L'agrigentino è procuratore generale in Cassazione, e fu a capo dell'Organizzazione giudiziaria quando guardasigilli era il ministro Paola Severino.