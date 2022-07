Google Camp2022: vip e uomini d'affari in arrivo con jet privati, elicotteri e yatch

Sarà la voce di Andrea Bocelli ad allietare gli uomini d'affari e i vip che si riuniranno, in assoluta segretezza, al Verdura resort di Sciacca dal 31 luglio al 3 agosto.

Una sessantina di voli executive, con alcuni jet privati e con un piano di volo secretato, sono in arrivo - secondo quanto riporta oggi il Giornale di Sicilia - a Trapani e a Palermo. Altri ospiti arriveranno invece direttamente in elicottero o in lussuosi yatch. Per Andrea Bocelli sarà la seconda volta al Google Camp 2022. Già nel 2015 cantò alla Valle dei Templi assieme a John Legend. Quell'anno fu presente anche Rania di Giordania.

Quest'anno fra i presenti, a quanto pare, vi sarà Bill Gates, i fondatori di Google Sergey Brin e Larry Page e il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg.