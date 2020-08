Il report di Goletta verde, Firetto: "Risultati nella norma? Per noi un sospiro di sollievo"

Sono stati resi noti i risultati del monitoraggio di goletta verde 2020. Sia alla foce del fiume Akragas, che in quella del fiume Naro, i risultati sono “entro la norma”.

"Un sospiro di sollievo anche per questa amministrazione - dice Firetto. Molto c'è ancora da fare su entrambi i percorsi naturalistici di grande bellezza. C'è bisogno della collaborazione dei cittadini e del loro sostegno per il raggiungimento degli obiettivi. Intanto non siamo stati con le mani in mano. Il Comune di Agrigento ha inserito l'area della foce del Fiume Akragas come percorso ciclopedonale all'interno della rete ciclabile strategica, finanziata con i fondi europei di 'Agenda Urbana': un’investimento di 3 milioni 550 mila euro. L'amministrazione - spiega in una nota Firetto - presenterà il progetto di fattibilità entro metà settembre, dopodiché si procederà all'appalto. La bici, elettrica o muscolare, piace sempre di più agli agrigentini. La rete ciclabile s’impone quale utile strumento per ripensare il modo di vivere la città. Un plauso ai volontari di Legambiente che hanno effettuato i prelievi nelle due foci seguendo le istruzioni di Goletta Verde, impossibilitata a causa delle restrizioni per la pandemia a seguire il classico itinerario coast to coast a bordo dell’imbarcazione. Un ringraziamento anche per l'opera di sensibilizzazione attuata con 'Goletta Verde Challenge' a Maddalusa dal Circolo 'Rabat' di Agrigento. I volontari hanno spiegato la corretta fruizione dell’ambiente spiaggia-mare, con un focus specifico sul problema dell’abbandono indiscriminato di rifiuti. Determinati come noi nel voler correggere certi comportamenti e nell'immaginare un futuro diverso per il nostro ambiente e per la nostra città".