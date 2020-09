Giustizia, al via la tre giorni di voto per il rinnovo del consiglio dell'Ordine

E' iniziata, dopo una serie di rinvii legati all'emergenza Coronavirus, la tre giorni di voto per il rinnovo del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Agrigento. Anche domani si voterà dalle 9 alle 18, sabato dalle 9 alle 10. Le operazioni, coordinate dal commissario straordinario Silvio Miceli, si tengono nel locale a piano terra di via Mazzini 146, di fronte al tribunale. Nei giorni scorsi c'è stata la clamorosa uscita di scena dell’ex presidente Antonino Maria Cremona che ha formalizzato il ritiro della candidatura.

L'organismo era stato azzerato proprio in seguito alle dimissioni di massa dei componenti, decise per protesta nei suoi confronti dopo la sfiducia. Nei primi due giorni i seggi resteranno aperti dalle 9 alle 18, il terzo giorno dalle 9 alle 10. Restano, quindi, in 19 in corsa per 15 posti. Anche alla luce della minore competizione fra candidati si prevede un massiccio calo dei votanti. Alla chiusura del seggio, alle 18, hanno votato in 349.

Nella lista informale "Uniti per l'avvocatura" sono candidati: Giuseppe Aiello, Salvatore Amato, Angelo Avanzato, Vincenza Gaziano, Diego Giarratana, Marco Giglio, Riccardo Gueli, Salvatore Infantino, Lucia Stefania La Rocca, Luigi Mulone, Antonio Provenzani, Annalisa Russello, Anna Salvago, Ilaria Sferrazza e Gianluca Sprio. Completano l'elenco dei candidati: Maria Alba Nicotra, Giovanni Crosta, Luca Collura e Anna Pira. Ogni avvocato elettore potrà esprimere fino a dieci preferenze rispettando le quote di genere, ovvero votando non più di sei candidati di un sesso.