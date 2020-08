Giustizia, dopo i rinvii si va al voto: si rinnova il consiglio forense

Al voto, con sei mesi di ritardo, per scegliere i quindici componenti del consiglio dell'Ordine degli avvocati. Il commissario straordinario Silvio Miceli, dopo una serie di rinvii, ha fissato le elezioni per i prossimi 17, 18 e 19 settembre. Si voterà nel locale a piano terra di via Mazzini 146, di fronte al tribunale.

Nei primi due giorni i seggi resteranno aperti dalle 9 alle 18, il terzo giorno dalle 9 alle 10.

Ad Agrigento, dove l'organismo è stato azzerato con le dimissioni in blocco di tutti i componenti, per protesta nei confronti del presidente Antonino Maria Cremona, si doveva votare il 12 marzo ma le nuove disposizioni del governo in materia di contenimento del contagio del Coronavirus non hanno consentito le operazioni nel rispetto delle norme "anti-assembramenti" e delle distanze di sicurezza.

Sono venti i candidati in corsa per quindici posti.