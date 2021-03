Codacons, Giuseppe Di Rosa nominato vice presidente provinciale

L'ex consigliere comunale e più volte candidato sindaco Giuseppe Di Rosa, è il nuovo vicepresidente provinciale del Codacons.

"In una società in cui le azioni giudiziarie sono divenute, purtroppo, l’unico strumento attraverso il quale tutelare i diritti dei consumatori - dice il vicepresidente regionale Cappello - la sede provinciale di Agrigento infoltisce ancor di più il suo già affiatato ed esperto team di professionisti a disposizione degli utenti. La storica e stabile sede sita in Agrigento nella Via Imera n. 50, sotto la guida di Giuseppe DI ROSA, tornerà a funzionare a pieno regime mettendo a disposizione dei cittadini tutti i servizi consentiti per la tutela degli stessi".