Avvocatura, tante cancellazioni ma non solo: giurano dodici nuovi professionisti

Non solo cancellazioni dall'Ordine: questa mattina, davanti al consiglio forense, hanno giurato dodici nuovi avvocati che vanno a ingrossare le fila degli iscritti che, per la prima volta dopo tanti anni in cui si erano raggiunti numeri record, erano state ridimensionate con una "fuga" verso nuove opportunità che sono arrivate dal pubblico impiego.

Questa mattina, nell'aula Livatino del tribunale di Agrigento, dodici nuovi avvocati (undici dei quali hanno superato da poco l'esame di abilitazione, in un caso si è trattato di una nuova iscrizione a distanza di anni) hanno giurato davanti al consiglio dell'Ordine e il presidente Vincenza Gaziano ha firmato il verbale che sancisce l'abilitazione all'esercizio della professione.

Ecco i nomi dei nuovi avvocati: Rosetta Bongiovanni, Miriana Di Maria, Calogero Virone, Claudia Avenia, Mattia Vizzi, Antonina Milioto, Laura Pilato, Igor Nobile, Valentina Lo Giudice, Guglielmo Cocchiara, Paola Busciglio e Salvatore Daina.