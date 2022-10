La Giunta ha deliberato: tornano a 34 ore settimanali i 23 agenti della polizia municipale

La giunta municipale di Franco Micciché ha deliberato: incremento orario contrattuale da 28 a 34 ore settimanali per 23 agenti della polizia municipale di Agrigento. Incremento orario che sarà valido dal 17 ottobre al 15 gennaio 2023 e che, alle casse di palazzo dei Giganti, costerà 31.984,76 euro.

Dopo le proteste degli scorsi giorni degli agenti - ex contrattisti con contratto a tempo indeterminato part-time - che avevano anche chiesto di essere trasferiti in altri settori di palazzo dei Giganti, l'Esecutivo Micciché ha corretto il tiro. Ed ancora una volta i lavoratori sono stati portati a 34 ore settimanali.

"Il servizio di polizia locale presenta delle criticità che ostacolano l’adempimento dei compiti istituzionali causando, ad esempio, difficoltà ad assicurare il costante presidio nelle scuole e nei quartiere periferici, nonché la necessaria collaborazione con gli altri uffici comunali quali il Suap, antiabusivismo, infortunistica stradale - è stato scritto dal funzionario comunale che ha chiesto l'aumento delle ore lavorative - . Sussiste la necessità di attuare degli interventi di razionalizzazione per ottimizzare i servizi di polizia locale in funzione delle risorse umane disponibili". La proposta - per "assicurare costantemente i servizi di viabilità con almeno due pattuglie in orario mattutino e pomeridiano; i servizi di ordine pubblico con particolare riguardo all’incremento della circolazione stradale previsto in occasione delle ricorrenze dei defunti e delle festività natalizie nonchè per i presidi da assicurare nelle vie maggiormente frequentate in giornate festive e prefestive - è dunque passata: la Giunta ha approvato l'incremento dell’orario settimanale, per 23 agenti della polizia locale a tempo parziale, per fronteggiare esigenze straordinarie di ordine pubblico.