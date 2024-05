Ultime gite scolastiche, nessuno stop ai controlli: la Stradale in piazzale Ugo La Malfa

Nessuno stop ai controlli. Nonostante l'anno scolastico sia ormai praticamente finito, e con esso anche trasferte e gite scolastiche, i poliziotti della Stradale di Agrigento continuano a tenere gli occhi aperti sugli ultimi spostamenti di studenti e docenti. Così è stato anche stamattina, in piazzale Ugo La Malfa dove, con 4 pullman, erano in partenza, per assistere alle rappresentazioni classiche a Siracusa, gli alunni del liceo Scientifico "Leonardo".

Lo scorso aprile, i poliziotti della Stradale - coordinati dal vice questore aggiunto Sonia Zicari - nell’ambito del progetto “Gite scolastiche in sicurezza” hanno controllato ben 45 pullman utilizzati da insegnanti e studenti in occasione delle gite. Controlli e verifiche fatte a campione che rientrano nel piano di polizia e ministero dell'Istruzione. Perché l'obiettivo è uno soltanto: garantire sicurezza, massima sicurezza.

I poliziotti controllano l’idoneità dei veicoli adibiti al trasporto, ma anche i conducenti.

Stamani, tutto è andato secondo programma. Dopo i controlli di rito da parte dei poliziotti della Stradale, non essendo state riscontrate irregolarità di nessun tipo, tutti le classi del liceo Scientifico "Leonardo" sono felicemente partite alla volta di Siracusa.

