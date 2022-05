Giro di eroina sull'asse Favara-Palermo: dopo 13 anni il processo all'epilogo

Una perizia per trascrivere nuove intercettazioni telefoniche e ambientali fra gli imputati: è stata disposta dal giudice monocratico del tribunale di Palermo e porterà ad un allungamento dei tempi del processo a carico di quattro imputati ai quali si contesta di avere messo in piedi un giro di eroina fra Favara e il capoluogo dell'Isola nel lontano 2009.

Gli imputati sono Salvatore Caramanno, 43 anni; Lorenzo Di Dio, 30 anni; Lorenzo Cardile, 38 anni e Giuseppe Matina, 51 anni; tutti di Favara. I fatti sono molto vecchi e risalgono a 13 anni fa. Il gruppo avrebbe fatto la spola fra Favara e Palermo per rifornirsi di droga, facendo anche attenzione a curare gli aspetti logistici ed eludere i controlli delle forze dell'ordine.

Le indagini, eseguite con sistemi tradizionali di appostamenti e intercettazioni, avrebbero consentito di individuare i singoli ruoli dei vari imputati, alcuni dei quali già coinvolti in vicende analoghe.

Nei mesi scorsi i difensori (gli avvocati Salvatore Cusumano, Angelo Benvenuto, Rosalinda Mangiapane e Giuseppe Barba) hanno sollevato alcune questioni, fra cui l'incompetenza territoriale sostenendo che il gruppo, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe operato in prevalenza nell'Agrigentino tanto che, quindi, il processo non si sarebbe dovuto celebrare al tribunale di Palermo. Chiesta anche la dichiarazione di nullità dei capi di imputazione “perché estremamente generici, tali da non consentire un corretto esercizio del diritto di difesa nei confronti degli imputati”.

Richieste che sono state disattese. L'istruttoria, durata poco più di un anno, è quasi esaurita. Il giudice ha aggiornato il processo al 12 ottobre per sentire in aula il perito che dovrà trascrivere le intercettazioni. A sollecitarlo era stato il pubblico ministero precisando che la richiesta per un mero errore non era stata fatta ad apertura del dibattimento.