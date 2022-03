Arriva il "Giro di Sicilia", si bituma viale Leonardo Sciascia: ecco come cambierà la viabilità

Il "Giro di Sicilia" farà tappa anche ad Agrigento, e la città si prepara ad accogliere la carovana eliminando, innanzitutto, le insidie stradali. A partire dal prossimo 3 marzo, infatti, verrà bitumato il viale Leonardo Sciascia e sarà quindi necessario rivoluzionare il traffico.

In particolare, sarà istituito il senso unico con direzione di marcia dall’incrocio con via dei Fiumi (altezza Oratorio "Vullo") fino al chilometro 192-VII della strada statale 115 (inizio tratto Anas).

Eccezioni previste per situazioni di necessità, per le auto dei residenti e per i mezzi di polizia