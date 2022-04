Il Giro di Sicilia fa tappa in provincia, ecco come cambierà il traffico giovedì prossimo

Farà tappa in provincia di Agrigento il prossimo 14 aprile il "Giro di Sicilia", ecco come cambia il traffico nel capoluogo. Per consentire il transito della carovana, infatti, sarà chiuso al transito a partire dalle 10 del mattino e fino a cessate esigenze, tutto il viale Leonardo Sciascia.

Tutti i residenti o coloro che provengono dalle vie che si affacciano sul lato destro del viale Leonardo Sciascia - direzione Palma di Montechiaro - dovranno proseguire su via dei Fiumi, viale Cannatello direzione San Leone e via Cavaleri Magazzeni. I residenti o coloro che provengono dalle vie che si affacciano sul lato sinistro del viale Leonardo Sciascia - direzione Agrigento - dovranno proseguire obbligatoriamente per via Eraclito con direzione verso la strada Mosella.

E' inoltre obbligatorio a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o aree pubbliche e private di non immettersi nel percorso della gara, rispettando le indicazioni e le segnalazioni manuali degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione.