La città si prepara a ricevere il Giro di Sicilia: scatta il divieto di vendita di bevande in vetro

In città arriva il Giro di Sicilia, il sindaco di Licata Giuseppe Galanti firma un'ordinanza che vieterà per tutta la giornata di oggi la vendita di bevande in lattine e contenitori di vetro. Il provvedimento varrà dalle otto alle diciotto di oggi. I trasgressori rischiano una sanzione amministrativa che va da 25 a 500 euro.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, inoltre, la Polizia stradale impegnerà i propri uomini sulle strade attraversate dalla "carovana" con servizi mirati che serviranno a garantire la sicurezza dei professionisti in tutte le tappe. A dirigere i servizi di scorta, assicurati da uomini e mezzi della Polizia Stradale, sarà il vice questore della polizia di Stato Maria Adelaide Tedesco.