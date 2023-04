Il “Giro di Sicilia” arriva in città, pronta l’ordinanza sulla viabilità: come cambia il traffico

Martedì 11 aprile, all’indomani di Pasquetta, Agrigento ospiterà la prima tappa ciclistica del “Giro di Sicilia”. Per questo il sindaco ha emanato un’ordinanza per regolamentare traffico ed aree di sosta prima, durante e dopo la manifestazione. La carovana partirà da Marsala per raggiungere la città dei templi.

Sarà istituto il divieto di sosta con rimozione nelle seguenti zone della città:

piazza Vittorio Emanuele dalle ore 14 del 9 aprile alle ore 23 dell’11aprile; via Europa ambo i lati dalle ore 6 alle ore 20 dell’11 aprile; piazzale Ugo La Malfa area comunale adiacente il boschetto lato sud/est come da circoscrizione dalla mezzanotte alle 20 dell’11 aprile; piazza Fratelli Rosselli dalla mezzanotte del 10 aprile alle ore 23 dell’11 aprile; via Francesco Crispi ambo i lati dalla mezzanotte alle 20 dell’11 aprile; via Imera da piazza Vittorio Emanuele fino al civico 11 dalle 7 fino a cessato bisogno dell’11 aprile; piazza Aldo Moro dalla mezzanotte alle 20 dell’11 aprile; via Luca Crescente ambo i lati con rimozione forzata e divieto assoluto di sosta dalla mezzanotte alle 20 dell’11 aprile.

Istituito inoltre il divieto di circolazione in piazza Vittorio Emanuele, ivi comprese le aree destinate al parcheggio dei carabinieri e della Questura dalle ore 6 fino alle 23 dell’11 aprile; via Europa dalle 6 alle 20 dell’11 aprile; piazza Fratelli Rosselli dalla mezzanotte del 10 aprile alle 23 dell’11 aprile; via Francesco Crispi dalle 12 fino a cessato bisogno dell’11 aprile; via Imera da piazza Vittorio Emanuele fino al civico 11 dalle 6 alle 23 dell’11 aprile; via Luca Crescente divieto di circolazione nel tempo strettamente necessario per il passaggio dei ciclisti.

I mezzi provenienti da via Gramsci e diretti a nord-est della città possono transitare attraverso il viale Della Vittoria con direzione via Giovanni XXIII - Via Cicerone e bretella Nord-Est in uscita. Quelli provenienti da via Cicerone possono transitare anche per via San Vito e De Gasperi e via Ragazzi del 99. La via Imera sarà chiusa al traffico veicolare con direzione piazza Vittorio Emanuele all’altezza del ponte Garibaldi. Viene fatta eccezione solamente ai residenti, ai mezzi di soccorso, taxi e mezzi di pubblica utilità. Via Delle Torri sarà chiusa al transito con direzione piazza Marconi. Chi deve recarsi nella parte sud della città potrà ransitare dal tunnel Piedigrotta e raggiungere la zona sud della città.

Inoltre, in occasione della cerimonia del 171° anniversario della fondazione della polizia di Stato, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione in piazza Vittorio Emanuele (parcheggio lato Prefettura) dalla mezzanotte del 12 aprile fino a cessato bisogno.