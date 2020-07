Il Giro d'Italia torna ad Agrigento, il 4 ottobre la città ospiterà il finale della tappa

Il 103esimo Giro d'Italia, il primo post-Covid, riparte dalla Sicilia e dalla provincia di Agrigento. Il 3 ottobre si registrerà infatti la prima tappa, una cronometro individuale sulla tratta Monreale-Palermo di circa 16 km.

La seconda tappa, il 4 ottobre, vedrà il percorso da Alcamo con arrivo ad Agrigento, per un totale di 150 chilometri. La terza frazione, Enna-Etna (Piano Provenzana 1.775) di 150 km, sarà il primo arrivo in quota del Giro d’Italia, lunedì 5 ottobre. Una salita inedita, già scalata in parte nel 2011, attaccata da nord (Linguaglossa) per giungere a Piano Provenzana. Martedì 6 ottobre ultima tappa sull’isola, con la quarta frazione da Catania a Villafranca Tirrena di 138 km, adatta ai velocisti.