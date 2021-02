Il giro di "metà" Italia, la marea rosa diserta: niente tappa in città

Sembrerebbe essere lontani, quasi lontanissimi, i giorni che raccontavano il Giro d’Italia anche in provincia di Agrigeno. Ieri sono state infatti svelate le tappe della 104esima edizione della corsa rosa in programma dall’otto al 30 maggio e la grande esclusa è la nostra isola.

Ciò che dovrebbe essere il Giro d’Italia si è trasformato infatti nel giro di “Mezza Italia”. La Sicilia, e di conseguenza anche l’Agrigentino, dovrà fare a meno della "marea rosa".

Niente tappa in città all’ombra della Valle dei Templi. Il percorso, presentato ieri, non ha incluso neppure un borgo siciliano. Resta l’amaro in bocca per un evento che, negli anni, ha dato lustro ad una città “affamata” di ciclismo che conta.