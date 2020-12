Scontro Girgenti Acque-Tre Sorgenti: "Acquedotto gestito illecitamente"

La nota in sè doveva essere di natura prettamente tecnica, ma l'occasione appariva troppo ghiotta per non mollare un "colpo" su una vicenda serissima e che al momento non sembra vedere una soluzione nell'immediato.

La gestione commissariale della Girgenti acque, infatti, nell'annunciare uno stop all'acquedotto Tre sorgenti per effettuare interventi manutentivi, sottolinea che la condotta consortile è "illecitamente gestita".

Al netto degli scontri, di certo c'è che nei comuni di Castrofilippo, Grotte, Naro e Racalmuto al momento l'acqua non arriverà. "Di conseguenza - conclude la nota - la fornitura idrica potrà essere garantita solo quando il 'Consorzio Tre Sorgenti', avrà ripristinato la funzionalità dell’acquedotto".