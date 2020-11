Via ai lavori sulla condotta, stop alla fornitura idrica per due giorni

Necessari lavori di manutenzione, stop alla fornitura idrica a San Giovanni Gemini. Ad annunciarlo è stata la cestione commissariale dell'Ati. I lavori saranno condotti dalla SiciliaAcque a partire dalle 7 del 16 novembre. Ciò comporterà che la turnazione idrica in programma per almeno due giorni a cavallo degli interventi potrebbe subire "limitazioni e/o slittamenti". Per questo, dice la società, "ripristinata la fornitura idrica, da parte di Siciliacque Spa la distribuzione tornerà regolare, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici".