Finti addetti alla lettura dei contatori, Girgenti Acque: "Occhio alle truffe"

La gestione commissariale della società che gestisce il servizio idrico mette in guardia gli utenti: "Nessuno è autorizzato a chiedervi soldi"

La gestione commissariale del servizio idrico mette in guardia gli utenti dal rischio di truffe. "Sono stati segnalati molti casi di persone che si sono qualificate come addetti alla lettura dei contatori idrici senza esserlo. Tutti gli operatori - precisano i commissari - indossano l’apposito tesserino identificativo e, su richiesta dell’utente, devono esibire idonea lettera di incarico e documento di riconoscimento in corso di validità".

Il personale addetto alle letture, inoltre, secondo quanto viene precisato "non è in alcun modo autorizzato a richiedere somme di denaro".